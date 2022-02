Voodilutikad ehk lutikad (Cimex lectularius) on inimestele pinnuks silmas olnud aegade algusest. See parasiit on meid tülitanud nii pikalt, et on õppinud märkamatuks jääma – isegi selle hammustus ei tee meile haiget ning seda ei pane õieti tähelegi.

Kas lutikas tõesti hammustab? Jah! Voodilutikad on vereimejad ja seda sõnaotseses mõttes. Õnneks on nad inimesele võrdlemisi ohutud, kuna surmavaid haigusi endaga kaasas ei kanna. Siiski idee sellest, et keegi sinu vere kallal maiustab, on vastik. Oma peidukohast tulevad need elukad välja öösel ja inimese leiab ta üles tänu soojusele ja süsihappegaasile, mida me välja hingame.