PAHA ALEXA ⟩ Riidekuhja alla mattunud häälassistent oleks pere napilt koduta jätnud

Tehnika on ühteaaegu nii sõber kui vaenlane. Viimast on see reeglina juhtudel, kui inimene on kas midagi teinud või tegemata jätnud. Inglismaal Houghton-le-Spring väikelinnas aset leidnud juhtum on klassikaline näide sellest, kuidas mitme tühise asjaolu kokkulangemine võib suurt kahju teha.