Toitumisnõustaja Anne-Mai Küünemäe: kala toidu sisse peitmisel võib olla sootuks vastupidine mõju

Kala tarbimisharjumused on peredes väga erinevad

«Olles kokku puutunud nõustamisele tulnud peredega ja kuulates oma laste koolitoitu puudutavat juttu, siis pakun, et kala sööjad ja mittesööjad jagunevad umbes 50-50,» mõtiskleb Küünemäe.

Toitumisnõustaja sõnul on kala sööjate seas neid, kes söövad kõike ja alati, ning ka neid, kes on valmis proovima ja vahetevahel sööma. Paraku puutub ta oma töös kokku ka paljude lastega, kelle esimene tutvus kalatoiduga toimub alles lasteaias või koolis, mistõttu pole harjutud kala sööma. «On raske öelda, miks laps kala ei söö ja pole ka nõus maitsma - võimalik, et on olnud mõni ebameeldiv kogemus või jääb asi just vähese kokkupuute taha. Küll aga tutvustavad paljud vanemad oma lastele juba väga noorest east erinevaid toite, tänu millele pole neil ka edasises elus kala söömisega probleeme.»

Kuigi Küünemäe ise toitumiskavasid ei koosta, proovib ta koos perega juba olemasolevat toidulauda tasapisi tervislikumaks muuta. «Kui pere pole kalatoite üldse kodus teinud, siis läheb väga kaua aega enne, kui saab kodusesse menüüsse vaikselt kala lisama hakata. Laps peab esialgu harjuma mõttega, et laual on uued toidud ja on väga reaalne, et esimesed mitu korda ta toitu proovida ei julgegi,» kirjeldab ta peredes esinevat olukorda.

Toitumisnõustaja sõnul võib algus olla kahtlemata raske: «See paneb pinge lapsevanematele ja paratamatult tekivad mõtted, et «mis mõtet on seda valmistada, kui laps niikuinii ei söö». Lapsed aga vajavad tutvumiseks ja harjumiseks aega, mistõttu nõuab kalaga tutvumine lapsevanematelt pikaajalist leidlikkust, kannatlikkust ja rahu.»

Lõbusad nimed ja pilkupüüdev serveering

Lastel kipub toidu proovimine jääma tihti hirmu taha, kuid kui esimene hirm juba seljatatakse, mõistab ka laps, et kala võib olla täitsa maitsev. Kala peitmine toidu sisse võib tihti tunduda kui lahendus, et saada laps vähemalt toitu maitsma, kuid kas see ka hea idee on? «Peitmise osas tuleb olla ettevaatlik. See võib väiksemate lastega või lühiajaliselt toimida, ent ühel hetkel kätte maksta selliselt, et lapsel tekib kahtlus ja usaldamatus kõige suhtes, mida pakutakse,» pooldab Küünemäe ausat lähenemist.