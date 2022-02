GALERII ⟩ Nööbi külge õmmeldud pintsak! Kodukonkursi rahva lemmiku tiitel läks tänavu Läänemaale

Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula sõnul osales Aasta Kodu rahvažüriis ligi 4000 hääletajat. «See kodu asus juhtima kohe esimestest hääletustundidest alates, olles ilmselt üks maakodu-unistusi, kus killukesed vana maja olemusest sulanduvad kaasaegsesse avarasse interjööri,» ütles Pajula. Tema sõnul võlub juba teist aastat rahvažürii südant vana palkseina esiletoomine muidu moodsas interjööris. «Puit on moes, aga mul on tunne, et keerulisematel aegadel pakub ajalooga materjal meile kodus ka emotsionaalset tuge,» sõnas Pajula.