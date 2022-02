Eestlanna ahastab: see on ... 300-eurone ühikatuba?

Selle aasta jaanuaris tõusis korteri ruutmeetri mediaanhind Eestis 1833 euroni, see on ühtlasi absoluutne rekord. Ka üüriturg pole hinnarallist puutumata jäänud. See on tekitanud olukorra, kus tibatillukeste korterite eest peab võrdlemisi krõbedat hinda maksma. Karmid hinnad on nii mõnegi kulmu kortsutama pannud.

«Ma ei tea, miks ma shooked (släng - šokeeritud) olen, selline vist ongi üüriturg,» kirjutab mikrokorteri üürihinnast šokeeritud Hele Twitterisse. Kuid ta ei ole ainus, keda korteri krõbe hind kulmu kergitama paneb ning on ka neid, kelle jaoks on selline elamine reaalsus.

«Nõudlus hoiab seda hinda üleval, inimesed kolivad üha rohkem suurematesse linnadesse. Väheste valikute tõttu on inimesed sunnitud seda hinda maksma ja seni, kuni makstakse, need hinnad ka püsivad ja isegi tõusevad. Kaua see olukord enam nii ei kesta,» kommenteerib postitust kasutaja H0LGERson.

«Kaks pliidiplaati, mikrokas ja laud. Rohkem kui ma 275€ eest Tartus saan...» kirjutab Hans.

«See «korter» oli mu valikus päris pikalt. Täna kolisin aga hoopis 11-ruutmeetrisesse kopsikusse ja maksan 295. I take it as a win (tõlkes - võtan seda võiduna),» kirjutab Knut.