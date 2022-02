Naine leidis uue kodu põranda seest seifi ning selle sees oli ...

Liz ostus uue kodu eelmise aasta novembris. Ühel päeval tolmuimejaga põrandat puhastades märkas ta, et põrandat katvast vaibast oleks nagu jupp välja lõigatud ja tagasi pandud. Ta uuris vaipa lähemalt ja leidis, et selle alla on seif peidetud. Liz võttis oma missiooniks see seif lahti muukida, et näha, mis selle sees on.