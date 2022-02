PEIDUS PÄRAND ⟩ Mälestusmärk 1941. aastal langenud Hiiu saare kaitsjatele püstitati kohaliku kiviraiduri innukal algatusel

Monumendi kompleks ja kõrgreljeef väljusid Navožnõhhi meisli alt juba küpse meistrina, kes oma igapäevast tööd tunneb. Peeneteralisest betoonist valatud ja üle värvitud skulptuurigrupp koosneb neljast sõdurist ja on modelleeritud hämmastava täpsusega inimese kohta, kelle erialane kohustus pole tunda anatoomiat ega drapeeringu keerdkäike üldse nii põhjalikult. Võib ainult arvata, et selle juures on tulnud kasuks skulptori varasem töökogemus tisleritöö valdkonnas, mida ta pidas enne kiviraiduri ametisse asumist.

Monumendi välismulje juures on mõneti tajutav korralike tööriistade või spetsiifiliste oskuste nappus, mis siiski on kordades korvatud meeleülendusega. Betoonist valatud kõrgreljeef nelja sõduriga on saanud tugevalt kannatada ilmselt taasiseseisvumise uutmistuhinas. Poliitilise alatooniga monumente kippus uus aeg valimatult nende ajastu pärast ülemäära vaenama ning lõhkumise saatus on tabanud teisigi taolisi rajatisi.