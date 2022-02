NÄDALA RETSEPTID ⟩ Seest soojaks, Itaalia moodi: katseta raguud!

Itaalia filmitäht Sophia Loren kirjeldab oma koka- ja mälestusteraamatus, kuidas tema kodukandis Napoli lähedal valmistati nädalavahetustel tomatitest ja veiselihast tummist raguud, mis tema jaoks tähendab kõige õigemat napolipärast raguud üldse. Ettevalmistustega alustati juba laupäeval, pühapäeva lõunasöögiks sai see valmis, ja sellest, mis lihahautisest üle jäi, valmistati esmaspäeval veel üks korralik söömaaeg.

Mitte midagi ei lasta majapidamises raisku minna, tähendab hobikokk Anu Laan, kes on Itaalia köögiga sinasõber ja kelle igapäevatööks on olla Tallinna Kaubamaja kodumaailma teenindusjuht. Just säärane itaallaste cucina povera ehk lihtne ja odav n-ö vaese inimese köök, kus kõik tarvitatakse viimseni ära, talle meeldib.