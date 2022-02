Euroopa Liidu välistest riikidest postiga tellitud seemned ja taimed ei pruugi rohenäppudeni jõuda

Kõikidel seemnepartiidel ning taimedel peab sissetoomisel olema kaasas fütosanitaarsertifikaat, mille on väljastanud päritoluriigi riiklik taimekaitseteenistus. FOTO: Shutterstock

Kevad läheneb, taas on aeg mõelda seemnete külvamisele ning taimede kasvatamisele. Poes on müügis suur valik erinevate taimeliikide seemneid, lai on ka taimede sortiment, kuid sageli tellitakse neid ka interneti teel. Nõuetele mittevastavad seemned ja taimed saadetakse tagasi või hävitatakse.