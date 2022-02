KASUTA VÕIMALUST ⟩ Korteriühistud saavad energiasäästu teemadel tasuta nõu

«Praktika on näidanud, et korterelamu rekonstrueerimisel kujuneb kõige aeganõudvamaks ettevalmistus, vajaliku info kogumine ja üldkoosolekul otsuseni jõudmine. Selles olukorras on EKÜL otsustanud pakkuda korteriühistute tuge just selles kõige esimeses, energiasäästu ettevalmistavas etapis ning avada selleteemaline tasuta nõustamine kõikidele korteriühistute juhtidele ja liikmetele,» selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Alates veebruarist alustab korteriühistute liidus tööd energiavaldkonna nõustaja, kelle poole on kõikidel soovijatel võimalus pöörduda kortermaja energiasäästu puudutavates küsimustes.

Tasuta, ent eelregistreerimisega nõustamine energiasäästu küsimustes hakkab toimuma kuni paaril päeval nädalas liidu peakontoris Tallinnas, aadressil Sakala 23a.

Esimesed nõustamispäevad on 9. ja 16. veebruar 2022, nõustamisele tulekuks on vajalik eelregistreerimine tel. 627 5740. Info tulevaste nõustamispäevade kohta avaldatakse liidu veebilehel.

EKÜL ootab nõustaja poole pöörduma: korteriühistute juhte ja ühistute liikmeid, kes ei ole täna oma ühistuga otsustanud, kas kortermaja renoveerida või mitte ja tahaksid kõige uuemat infot erinevate võimaluste kohta;

korteriühistute juhte ja korteriühistute liikmeid, kes on tegemas ettevalmistusi kortermaja renoveerimiseks ja/või taastuvenergia lahenduste kasutuselevõtmiseks ning soovivad täpsemalt planeeritud tegevuste ja rahastamisvõimaluste üle aru pidada;

kortermajade elanikke, kes soovivad nõu, kuidas nad omaenda korteris energiat kokku saaksid hoida.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe sõnul on tänases Eestis palju kortermaju, mis raiskavad energiat ja tänaste energiahindade valguses ka palju omanike raha. «Lahenduseks on hoonete tervikrenoveerimine ja taastuevenergia senisest laiem kasutuselevõtt korteriühistute poolt,» nentis Jaadla. Eesti riiklik rekonstrueerimisstrateegia näeb ette aastaks 2050 peaaegu kogu hoonefondi rekonsrueerimist ning riik on ette valmistamas renoveerimismaratoni ning Jaadla sõnul on üha enam korteriühistuid on tegemas plaane, kuidas oma majas energiasäästu saavutada.

Korteriühistute liidu küsitlused on Jaadla sõnul näidanud, kuidas sageli saab probleemiks see, et korteriühistul pole piisavalt infot, mis julgustaks renoveerimist puudutavaid otsuseid vastu võtma.