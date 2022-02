Mõtle ülehomsele! 5 olulist seika, mida koduostul silmas pidada

Kodu ostetakse aastateks ning tegelikult tahame kõik istuda pärast tööpäeva diivanil, soe teetass käes ja rahulolevalt tõdeda, et just sellisest kodust alati unistasimegi. Seepärast mõtle täpselt läbi, mida otsid, milles oled valmis järeleandmisi tegema ning mida peab uus kodu kindlasti pakkuma.

Uusarenduste puhul tasub julgelt uurida näidiskorteri vaatamise võimalusi ning isegi kui sind huvitav projekt pole veel vundamenti saanud, mine vaata arendaja teisi näidiskodusid, küsi küsimusi – see on sinu tulevane kodu, rumalaid küsimusi seega pole.

Eksperdid soovitavad uut korterit ostes kindlasti uurida, millised on võimalused kohe ka köök, garderoob või panipaik pakkumisse lisada. See tähendab küll laenumakse suurenemist, kuid hoiab ära olukorra, kus seisad keset tühja uut kodu ja pead kööki või garderoobi tellides korraga suure rahasumma välja käima. Või mis veel hullem – köögi ehitaja kaob koos rahadega ja garderoobi tuleb oodata pool aastat. Lisaks on inimesel komme harjuda – nii elavad paljud meist ka viis aastat tagasi ostetud kodus ilma, et oleks põrandaliiste kinnitanud ja esikus seisab ikka veel see ajutine nagi.