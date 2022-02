Defitsiit jätkub? Metalli hinna tõus ajas vargad liikvele

G4Si turvalahenduste osakonna juhi Ramon Kaju sõnul võib varguste arvu kahekordistumise põhjuseks olla tõsiasi, et ehitusmaterjalide hinnad on viimastel aegadel tõusnud. «Musta ja värvilise metalli hinnatõusu mõõdetakse kordades,» ütles Kaju.

Tihenenud on vargused objektidelt ning taas on päevakorral ehitusmaterjalide kaod ja sellest tingitud varaline kahju koos ehitustähtaegade pikenemisega.

«Inimestele, kellel on vanametall seisma jäänud, soovitame seda hoiustada kinnisel territooriumil, garaažis või muus ruumis, kuhu võõrad ei pääse,» ütles Toater. Ehitusobjektidel soovitab Toater kasutada valvesüsteeme. «Uuringud kinnitavad, et videovalvesüsteemidel ja hoiatussiltidel on tähtis ennetav funktsioon ja sissemurdmisplaanid jäävadki vaid plaanideks,» lisas Kaju. Lisaks on kaamerate salvestused kuritegude puhul oluliseks tõendusmaterjaliks.