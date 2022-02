Elu kodukontorites: vaata, kui palju elanikke teeb videokõnesid magamistoast või tualetist

Koroona-aegne kiire kolimine kodukontoritesse sundis inimesi koduse töökoha sisseseadmisele loovalt lähenema ja improviseerima – töötati sealt, kust tuju tuli ja kus parajasti ruumi oli. Praktikas võis see tähendada videokoosolekutel osalemist nii elutoa- kui ka köögilaua tagant, saunamajast või voodikontorist, kus nägime mullu kevadel töötamas nii kontoritöötajaid kui kõrgeid riigisaadikuid.

Nagu teada, siis just need ajutised lahendused kipuvad olema kõige püsivamad, mistõttu nähtub inimeste vastustest, et veel tänaseni teeb suur osa neist videokõnesid magamistoast – seda tunnistas koguni 20 protsenti vastanuist. Kõige levinum on videokõnesid pidada elutoast, mida harrastab 59 protsenti vastanuist, 36 protsenti teeb videokõnesid töötoast.

«Kui väiksema leibkonna ja ruumikama korteri puhul ei pruugigi koduse töönurga sisseseadmine eriliselt keerukas olla, siis suuremates perekondades oli see kindlasti väljakutse, et kõigile kooli- ja töötegemiseks vaikne ja hästivalgustatud koht leida,» sõnab YIT esindaja Kadi Aljas.

Seda toetavad ka uuringutulemused: mida suurem oli leibkond, seda suurem osa inimesi pidas videokõnesid magamistoast. See tähendab, et kui üheliikmelilises perekonnas väitis end magamistoast videokõnesid tegevat 13 protsenti inimestest, siis enam kui 5-liikmega leibkonnas oli see näitaja koguni üle kahe korra kõrgem.

Kõige üllatavamaks tulemuseks oli aga fakt, et 1 protsent eestimaalasest väidab end tegevat videokõnesid tualetist või vannitoast.