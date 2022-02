Tallinn alustas restaureerimistoetuse taotluste vastuvõttu

«Põhjus, miks miljööalad ja ehitismälestised on elukeskkonnana hinnatud, on sealne eriline ja hubane õhkkond. Olulisel määral loovad seda õhkkonda ajalugu väärtustavalt korrastatud hooned, kus restaureeritud on aknad ja uksed, traditsiooniliste materjalide ja värvidega ennistatud fassaadid. Et restaureerimine on sageli uutest lahendustest kallim, siis selle toetusega saamegi eraomanikele abiks olla,» ütles Lippus.