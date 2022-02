Nõudepesumasinad on loodud selleks, et meie elu lihtsamaks teha. Paneme määrdunud taldrikud, kausid ja söögiriistad sinna sisse, vajutame nuppu ja tunni-kahe pärast on nad säravpuhtad. Alati ei tule nõud ja söögiriistad masinast oma tippvormis välja. Puhtad on nad küll, kuid miskipärast justkui tuhmunud.