Fairy nõudepesuvahendit ootab ees suur muutus: viskame pilgu selle minevikule

Fairy pudel kujundati ümber ja varsti leiame selle oma poelettidelt täiesti uue ilmega. Esimene Fairy tuli müügile aastal 1950ndatel. See oli suur valge silindrikujuline pudel. Sellisena püsis ta aastani 2000, mil see meile äratuntava pudelikujundusega asendati.

50. sünnipäeva tähistamiseks toodi limiteeritud kogustes originaalne pudel tagasi, kuid seda ainult hetkeks. Nüüd on leitud, et ikooniline pudel vajab uuenduskuuri. Pesuvahendi hõlpsamalt pudelist kättesaamiseks on see pööratud teist pidi. Kork on laiem, et pudel püsti püsiks. Ka klassikaline punane kork jääb minevikku.