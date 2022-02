ÜLLATAV ⟩ Haapsalu kõige aeglasema teenindusega söögikoht on tuntud kiirtoidurestoran?

Pikas ooteajas ja tellimuse vaid osalises täitmises pettunud klientide kogemusi tuli postituse alla nagu saekaatrist laudu:

«Me ootasime ka täna oma tellimust 50 minutit ja kätte saades oli puudu tellimuses 2 burgerit ja friikad.»

«Me ootasime tund ja 20 minutit ning siis oli ka üks eine puudu. Ei ole esimene kord, kui nii juhtub»

«Ma ootasin enda ühte kakaod 20 minutit»

«Meil juhtus ka paar päeva tagasi täpselt sama asi. Ootasime tund aega, pool tellimusest oli puudu»

«See, et tellimusest midagi puudu, see suht tavaline. Ühel korral pidin tagasi sõitma, et saada lapsele tema burger. Teisel korral oli jälle lapse burger puudu ja muidugi oli kell juba 22.00, vabanduseks oli, et köök kinni ja nemad enam ei tee midagi, lubati raha tagasi, mida pole siiani (ca aasta möödas). Nii et jah, ennem lahkumist rangelt soovitav oma tellitud kaup üle kontrollida.»

«Laps tuli eile koju kaasavõetud einega. Kodus selgus, et friikad puudu.»

«Ma tegin eeltellimuse, aga kohale jõudes pidin ikkagi 20 minutit ootama.»

«Me täna saime kanakorvi, kus olid ainult nagitsad ja salat. Absoluutselt ei mõista, kuidas saab unustada nii suurt osa nagu hunnik friikaid.»