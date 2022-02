My Love Story kohtinguõhtu toob kokku üksikud südamed ja täisverelised romantikud

Esimese kontakti loomine inimesega, kes sulle meeldib, on teadagi väga keeruline. Valgel hobusel printsi ootavad naised käivad vastassoo tähelepanu nimel kohvikutes, restoranides, treenivad minestamiseni jõusaalides, ent seda kõike tulutult.

Anastasia ja Elizaveta My Love Story kohtinguõhtud sulatavad selle-eest jää, summutavad piinliku vaikuse ja säästavad aega, mis kuluks Tinderis või ööklubis kaaslase otsimisele. Lustlikud ning emotsioonidest tulvil õhtud viivad kokku mõtte- ja hingekaaslased üle kogu Eesti.

Elizaveta ja Anastasia on My Love Story projekti raames korraldanud erinevas formaadis kohtinguõhtuid juba veidi üle kolme aasta. Lisaks romantikaõhtutele on neid kutsutud ka mitmetele tähtpäevadele ja suurüritustele, kus tehakse seltskonnaga tutvust kiirkohtingu formaadis.

Kuidas leiate osalejad?

Anastasia Kulkova: nad leiavad üldiselt ise meid üles. Aga me saadame osalistele ka nii-öelda «õnnekirja». Osalejad saavad enne üritust registreerimisankeedi, milles arvestame vanust, ühiseid huvisid ning selle põhjal loomegi vastavad grupid.

Mitu teie õhtul kohtunud paari nüüdseks perekonnaseisuametisse jõudnud on?

Elizaveta Runina: raske öelda. Toimus ainult üks ametlik pulm, mõned paarid elavad tänini koos, mõnel on juba ühised lapsed. Meie üritus annab siiski ju võimaluse üksteisega tuttavaks saada.

Kas te usute armastusse esimesest silmapilgust?

Anastasia Kulkova: muidugi usume! Aga mõnikord on tõesti vaja rohkem kui ühte pilku, et mõista, kas teine on teie hingesugulane või mitte.

Elizaveta Runina: meie põhikategooria on naised ja mehed vanuses 30-40+. Kõik nad on oma pagasi, võimalike valukohtade ja haavadega. Inimesed kannavad sageli neid keerulisi minevikukogemusi endaga kaasas, lastes neil suhtesse trügida. Mis ma öelda tahan on: looge uued suhted nullist. Rääkige üksteisega kõigest ja mida rohkem te räägite, seda lihtsamaks ja harmoonilisemaks teie suhe kujuneb.

Mis selles karbis küll peidus on?

Elizaveta Runina: sõbrapäevaks tellisime My Love Story logoga koogid. Valisime pikalt, käisime viiel degusteerimisel. Igal koogil on QR-kood. Skaneerid koodi sisse ja jõuadki meie Instagrami lehele. Nii saate meie tegemistel silma peal hoida ja saada infot tutvumisõhtute kohta. See on suurepärane kingitus kallimale ja üksildasele sõbrale, kes soovib hingesugulast leida.