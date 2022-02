Kasuta juhust! Valgamaal müüakse päris oma järve ja järvesaarega vesiveskit

Õhne jõe kaldal asuv vesiveski on ehitatud 1870. aastal ning oli töös aastani 1980. Uhke hoone on paremaid päevi näinud, kuid selle uhked müürid seisavad kindlalt ja katuski pole sisse kukkunud.

Kinnistu kogupindala on 9,5 hektarit, millest järv moodustab 3,5. Kinnistult jookseb läbi tee, mis jagab selle kaheks osaks: üks, kus asub maja, ja teine, kus asub järv. Paisjärvel asub ka pisike saareke. Seega saad uhkustada, et sul on Mulgimaal päris oma saar – tõeline haruldus!