Eestlane läks räämas maja oksjonil nii hoogu, et lõi iseenda pakkumise üle

Hind on küll ümbruskonna kohta odav, kuid maja on nigelas seisus. Pole soovitatav seal elada, kuna majal on veekahjustused ja seintel hallitus. Ka on maja keeruline lammutada, kuna see ajab miljööväärtuslikus piirkonnas, selleks, et seda teha, peab väga hea põhjusega lagedale tulema ja luba taotlema. Iltalehti kirjutab, et reeglina lammutamislube Herttoniemis ei jagata.

Lisaks leiavad eksperdid, et maja renoveerimine läheks niivõrd kalliks maksma, et targem oleks olnud kohe korralik maja osta. Nemad hindavad renoveerimiskuluks 90 protsenti ostuhinnast.

Nimekiri puudustest on pikk, kuid miks eestlane selle maja ikkagi ostis. Elmer Sinisalu sõnul on tal plaan olemas. «Teen siin suure remondi ja kolin sisse,» rääkis Sinisalu Iltalehtile. Maja ostis Sinisalu oma ettevõtte Eestin Herkut Oy nime alt.

Kuigi eksperdid on kriitilised, leiab Sinisalu, et renoveerimistööd saab läbi viia tasuvlikult. Tema vend on puusepp ning kogenud ehitaja, seega saab vähemalt osa majast pereringis renoveerida. Sinisalu on arvestanud, et renoveerimistööd võtavad mitu aastat aega.

Võtmed antakse uuele omanikule üle paari nädala pärast. «Enne ei saa midagi teha, kui eelmine omanik oma asjadega välja kolinud ei ole,» rääkis ta.

Sinisalu võitis oksjoni 145,5 tuhande euro suuruse pakkumisega. Huvitaval kombel tegi ta iseenda pakkumisest mitu korda veel kõrgema pakkumise. Näiteks pakkus ta esmalt maja eest 27,5 tuhat eurot ning siis tõstis pakkumise 100 tuhandele eurole. Seda kõike poole minuti jooksul. Ka viimased kaks pakkumist tegi Sinisalu, seda 111 tuhandelt eurolt 145,5 tuhandele eurole. Võimalik, et ta maksis maja eest 34 tuhat eurot rohkem kui vaja oleks läinud.

«Võimalik, et läksin hoogu. Öeldi, et 120 tuhandest oleks piisanud. Läksin natuke üle,» ütles Sinisalu. Ta tunnistab, et 34 tuhat eurot võib nii-öelda korstnasse kirjutada, kuid see teda ei morjenda. Maja on küll kehvas seisus, kuid mehel on plaan see ju korda teha ning kinnistu juurde kuuluba ka 600-ruutmeetrine väljaüüritav maalapp. Helsingi ja selle eeslinnade kohta on tegemist täiesti arvestatava suurusega maalapiga, kuid Sinisalu muigab, et see on päris tilluke.