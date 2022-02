PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kuidas kujuneb vahendustasu ja mida teeb maakler, et see välja teenida

On olemas kirjutamata reegel, mis kehtib ka vahendusteenuse puhul, on «kvaliteetne teenus maksab». Väga hea ja professionaalse hambaarsti, juristi, juuksuri, maakleri jms spetsialisti teenus maksab keskmisest rohkem.

Turu keskmine vahendustasu on 3-5 protsenti müügihinnast ning see sõltub objektist, selle asukohast ja müügiprotsessi mahust. Kui objekti hind on madal, siis tihtilugu lepitakse kokku konkreetses summas. Seda praktiseeritakse piirkondades, kus kinnisvarahinnad on väga madalad. Samuti võib professionaalse maakleri vahendustasu mõnikord madalam olla ka väga eksklusiivse ja kalli objekti puhul.