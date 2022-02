PILDID ⟩ Tead ju Kohalikku küll! Uue maailma linnajaos on müüa legendaarne kohvikumaja

Majas on viimased 10 aastat tegutsenud kohvik Kohalik, mis on oma tegutsemisajal kujundanud oma püsiklientuuri ja saavutanud kena hubase ning maitsvate söökidega kohviku kuvandi nii kohalikus lähiümbruses kui tuntuse laiemalt.

Tegu on 20. sajandi esimesel poolel ehitatud kõrge viilkatusega hoonega, mis läbis viimase suurema uuenduskuuri 2012. aastal. Valtsplekk-katus paigaldati majale 2014. aastal, teise korruse ruumid renoveeriti peo- ja ürituste läbiviimise ruumideks 2016. aastal.

Hoone põhiküttelahenduseks on gaasi- ja ahiküte. Lisaks jagavad soojust esimesele korrusele paigaldatud õhksoojuspumbad. Majal on kaks sissepääsu, üks hoovi poolt ja teine Koidu tänava poolt. Soovi korral on maja võimalik korterelamuks ümber ehitada. ​