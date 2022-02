PILDID ⟩ Eesti hinnatuimas suvituspiirkonnas on müüa äsjavalminud mereäärne pärl

Puitmaja, üldpinnaga 60 ruutmeetrit. asub Eesti ühes hinnatuimas suvituspiirkonnas Noarootsis. Maja on ehitatud puitkarkassist ja soojustatud. Kodusoojust jagavad siin õhksoojuspump ja vannituppa paigaldatud põrandaküte.

Soovi korral on võimalik elutuppa paigaldada ka küttefunktsiooniga kamin või ahi. Vesi tuleb puurkaevust, kanalisatsioon on lahendatud kogumiskaevuga. 2022. aastal valminud majaga kaasneb 1200-ruutmeetrine maalapp. Mererand on siit muuseas vaid 800 meetri kaugusel!