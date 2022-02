Ametihoone seinale roomas suur uss

Autori sõnul on vihmauss kõige rohkem tähelepanuta jäänud loom maailmas. «Kui kõik maismaal toimetavad loomad kokku koguda ja liigiti üle kaaluda, selguks, et vihmausse on massilt kõige enam. Vihmaussid teevad väga tänuväärset tööd – kobestavad, õhutavad ja väetavad meie maid.»