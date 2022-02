Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Ilmselt on seda kõigil ette tulnud – kasvatad pealtnäha tervet toataime, kuid ühel hetkel hakkab ta jonnima ja lehe otsad kuivavad ära ja tõmbuvad pruuniks. Miks see juhtub ja mida see tähendab?