PILDID ⟩ Abikaasa matnud naine leidis mehe salatoast õõvastava varanduse

Juliel ei olnud aimugi, et tema abikaasa Kevin oli pööningule topiseid kogunud. Paari kodust võis küll topiseid leida, kuid seda, et Kevinil oma salakollektsioon on, Julie ei teadnud. «Mind ei lastud kunagi pööningule, kuid peale Kevini kaotamist, oli seal remonti vaja teha. Töömees, kes seal käis, küsis minult, kas ma ikka tean, et seal on topised,» räägib Julie SWNS-ile.