Viimsilased uusarendustest: limiit on täis!

Viimsilaste Facebooki grupis on läinud tuliseks aruteluks uusarenduste üle, mis nende valda kui seeni peale vihma kerkivad. Jutulõnga pani veerema peagi valmiv Viimsi Village arendus, mille käigus rajatakse Lubja külla kolmes etapis 254 uut kodu.

Arutelu tekitanud postituse alla on kogunenud kümneid kommentaare. Tuntakse muret, kuidas suured arendused ja neisse kolivad inimesed kohalikku elu mõjutavad. Paljud leiavad, et Viimsi vald on nii-öelda täis ja inimesi siia juurde lihtsalt ei mahu.