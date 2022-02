PILTUUDIS ⟩ Inglise koduotsijad ei usu oma silmi: miks peaks keegi midagi sellist tahtma?!

Suurbritannias Norwichi linnakeses uut omanikku ootav kolmekorruseline kivimaja on peaaegu nagu iga teine. Peaaegu! Nimelt muudab elamispinna tavatuks selle suurimasse magamistuppa paigaldatud vannituba. Mis veelgi hullem: privaatseteks toiminguteks ette nähtud kamber on klaasist, jättes kujutlusvõimele väga vähe ruumi.

Nädala eest turule lisandunud elamispinna eest küsitakse 504 307 eurot. Elamispinda vahendava maaklerfirma sõnul on klaasist vannituba selle üks suurimaid müügiargumente. Ebatavaline planeering ei ole aga sugugi juhuslik. Nimelt on plaanilahendus puhtalt selleks, et elanik saaks täie raha eest nautida magamistoast avanevat vaadet maja tagant voolavale Wensumi jõele.