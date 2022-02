Kuulutati välja Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljoni kuraatorivõistlus

Võistluse eesmärk on leida parim kontseptsioon, mis kasvatab meie arhitektide ja nende loomingu nähtavust maailmas. Võistlusele oodatakse arhitektide, kunstiteadlaste, disainerite, sisearhitektide jt arhitektuurivaldkonnaga seotud erialase taustaga kuraatorite ettepanekuid. Lisaks kohalikele arhitektidele on Eesti väljapaneku ideevõistlusele oodatud osalema ka rahvusvahelised kuraatorid ja valdkonna professionaalid – teoreetikud ja tegevarhitektid.

Võistluse žürii liikme, kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõuniku Veronika Valk-Siska sõnul on «kõiksuse lühivormiks» tituleeritud Veneetsia arhitektuuribiennaal, Tallinna arhitektuuribiennaali kõrval, Eestile olulisim rahvusvaheline arhitektuurisündmus. «Veneetsia biennaalil osalemine pakub Eestile ja meie arhitektidele ainulaadse võimaluse tutvustada siinset arhitektuuri ning neid ruumiküsimusi, mis on Eestile olulised. See on suursündmus, kuhu koonduvad arhitektuurimaailma põletavamad teemad. Eesti on Veneetsia arhitektuuribiennaalil osalenud alatas 2000. aastast vägagi eriilmeliste ekspositsioonidega. Katsetamisjulgus, ajas etteulatuv vaade, avar pilk, läbinägelikkus ja loomingulisus on siin omal kohal rohkem kui ei kusagil mujal,» sõnas Valk-Siska.