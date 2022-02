Iidses St. Albansi nimelises linnas asuva pubi omanik teatas eelmise nädala reedel, et on esitanud pankrotiavalduse. Põhjusena, miks äri põhja läks, toob omanik välja koroonapiirangud.

«Olen oma meeskonnaga teinud kõik, et pubi töös hoida. Viimased kaks aastat on olnud väga keerulised. Mu süda valutab – see pubi on minu jaoks palju enamat kui lihtsalt äri ja mul on au, et sain selle ajaloos väikese osa mängida,» kirjutas pubi juhtinud Christo Tofalli Facebookis.