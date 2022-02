Kolme lapse ema elab Rogalandi maakonnas, Orre külas. Margiti kollektsiooni kuuluvad 60ndatel ja 70ndatel valminud nõud. Kollektsioonis on nii tasse, taldrikuid, teekanne, soola- ja pipratoose, moosipütte ja veel palju muud. Andmaks mõista, kui suur ta kollektsioon ikkagi on, ütleb Margit Merculy'le, et tasse on tal vähemalt 200 ja taldrikuid 400. Palju teisi asju on, seda ta ei tea.