PILDID ⟩ Tartu tibatillukese külaliskorteri hind on netirahva leili ajanud

Viiekorruselise hoone teine, kolmas ja neljas korrus on ehitatud majutamaks ühetoalisi külaliskortereid. Neid on siin palju, kuid ükski neist ei ole eriti suur – enamik neist jääb kümne ruutmeetri kanti. Lisaks ei ole tegemist elamiseks mõeldud korteritega, kuna hoone on registreeritud ärihoonena. Korteri omanik võib seal peatuda, sellest oma büroo teha või näiteks majutusteenust pakkuda, kuid seal alaliselt elada ei tohi.

Üks müüdavatest korteritest, tekitas netirahvas vastakaid tundeid. Leiti, et Tartu linnas 12,3 ruutmeetri suuruse korteri eest 49 990 eurot küsida, on liig mis liig. Kõnealuse korteriga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Kõnealune külaliskorter. FOTO: KV.EE

Kõnealuse külaliskorteri vannituba. FOTO: KV.EE

Kinnisvarakuulutus on üles riputatud Eesti Redditi leheküljele, kus arutatakse, kas selline korter on ikka oma hinda väärt. Näiteks kirjutab kasutaja Sinisaba, et pisikesel pinnal lahendaks palju probleeme kappvoodi, kuid kuna antud korter on kasutaja sõnul kehva planeeringuga, siis see sinna ei mahu.

Mismuparoololi lajatab: «Ma nüüd ei saagi aru, kas see on objektiiv või korter ise nii p***** planeeringuga, et peaks sektorikujulise voodi ostma, kui seal elada tahta? Võib-olla kirst mahuks ka ära tegelikult.»

Kinnisvarahindade kiire kasv ei ole kasutaja Kuk3suppi meelest enam normaalne. Ta kirjutab, et kahe- ja kolmetoalised paneelmajakorterid, mis renoveerimist vajavad, maksavad juba üle saja tuhande euro.

Holaaaaaaaaaaaaaaaaa kahtlustab, et krõbedate hindadega mikrokorterid on uus trend. «Kõige hullem sellejuures on see, et uus trend on ehitada selliseid kortermaju, kus ongi ainult sellised ühetoalised väikesed 10-ruudused korterid, kuna siis saab ruutmeetri pealt rohkem raha küsida. Kuna on ju teada, et suurema korteri ruutmeetri hind on peaaegu kaks korda madalam.»

Kuid leidub ka neid, keda antud müügikuulutus ei üllata. Näiteks kirjutab frogingly_similar, et eestlastel tundub raha jaguvat, kuna peaaegu iga kuu sünnivad uued kinnisvararekordid ning viskab õhku mõtte, et ehk on selline korter praegu lausa odav.

PaleDocument255 kirjutab: «Noh, on olnud veel hullemaid. Kunagi oli juhtum, kus Tallinnas müüdi korteri nime all trepikojas asunud sahvrit.» Millele vastas LoliJailbait, et see meenutab talle Harry Potterit, kes teadupärast trepialuses konkus elas.