PIIRANGUTEST PRIIKS ⟩ Erigraafikuga kodulaenu saamiseks ei pea enam olema lastega paar

Veebruarist on erigraafikuga kodulaen kättesaadav igale soovijale, varem piiras seda nõue, et taotlejaid pidi olema kaks ja nad pidid olema kas abielus või vähemalt kasvatama koos last. Bigbanki erigraafikuga kodulaen on Eesti pangandusturul ainulaadne võimalus osta kodu täna, kuid asuda laenu põhiosa tagasi maksma kas või alles 20 aasta pärast.