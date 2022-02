Paljude toidukohtade suurim kontseptuaalne komistuskivi kipub olema see, et üritatakse olla midagi muud, kui tegelikult ollakse. Viljandimaa lõunapoolses servas asuv Halliste söökla on sellest patust puhas nagu prillikivi. See on aus ja otsast otsani ehe retrosöökla, mis ei püüa kuidagi kunstlikult möödunud aegade atmosfääri luua. Vastupidi. Kõik on nii loomulik ja ehe, nagu asuks kogu see kupatus pisut kolisevas ajamasinas. Mis maitsetugevdajad? Puupliit on see õige maitsetugevdaja!