Tuhk lõhub jalanõusid! Vaata, millega on mõistlik jääd tõrjuda ja millega mitte

Kõrgete energiahindade tõttu köetakse taas rohkem ahjusid ja kaminaid. Kuna tuhast on tarvis vabaneda, siis kiputakse seda kasutama aia- ja kõnniteedel. Paraku on tuhk libeduse tõrjeks ebatõhus, lisaks lõhub see nii nahast kui tekstiilist jalanõusid. Kui teele on tuhka külvatud ja saapad saavad mustaks, tasub need kiiresti puhtaks pesta.