PEIDUS PÄRAND ⟩ Põdrangu sovhoosi keskusehoone sgrafiito tähendas selle autorile ja tema perele parajat eneseohverdust

Linnu- ja loomakasvatusega tegelenud Põdrangu sovhoosi uus klubi- ja kontorihoone on ehitatud maamajandite õitseajal. Eesti Maaehitusprojektis kavandatud kompleksi arhitektiks on Maara Metsal ning sisearhitektiks Eva Jänesega varemgi koostööd teinud Maia Laul. Kahest erinevast mahust – kontoriruume sisaldavast madalamast osast ning sellega liidetud kaarjast ja kõrgest nn lehviksaalist koosneva hoone põnevam ja väärtuslikum osa on kahtlemata viimane.