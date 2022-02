Ekspert ütleb ausalt, mitu korda nädalas sa TEGELIKULT duši all käima peab

Cheni sõnul tuleks pesus käia kolm kuni neli korda nädalas. See on piisav, et keha oleks puhas, samal ajal kaitstes naha loomulikku rasukihti. Enamik käib pesus aga üks, vahel isegi kaks korda päevas. See ei ole Cheni sõnul aga nahale hea: «Igapäevane duši all käimine võib teie nahale halvasti mõjuda, kuna see eemaldab õlid ja kuivatab nahka. Kuivus võib põhjustada ekseemi või nahapõletikku. Selline nahk on punakas, kuiv ja sügeleb.»