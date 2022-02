Aga Kirsit vallanud koduigatsus ja Johani soov arhitektina end teostada tõi nad koju tagasi. Tagantjärele vaadates oli Eestisse naasmine kõige õigem otsus, sest siin ootas arhitekti ja filmikunstnikku ees põnev tööpõld. Johan Tali, kes tänavu pälvis noore arhitekti preemia, on koos kolleegi Karli Luigega asutanud arhitektuuribüroo Molumba ja paljud nende projekteeritud hooned on võitnud konkursse (Saue vallamaja, Kuressaare päevakeskuse saal, Hiiumaa spordikeskus jpt). Kirsi on üks filmistsenograafiaga tegeleva Set Set Stuudio asutajaid ning viimasel ajal seotud rahvusvaheliste filmide ja sarjadega nii Eestis kui Soomes («Deadwind», «Musta Valo», «Võta või jäta», «Portugal»).