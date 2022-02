Venemaa väikelinna elanikud paluvad Quentin Tarantinolt abi

Kohalikud leiavad, et suurkirjanikuga seotud maja väärib remonti ja põhjalikku iluravi, kohalikud võimud laiutavad aga käsi, öeldes, et raha pole. Põhjus, miks Kasimovi linna elanikud just Quentin Tarantino poole pöördusid tuleneb ilmselt Hollywoodi menurežissööri suurest vaimustusest luuletaja loomingu vastu. Nimelt selgub, et Pasternak on Tarantino lapsepõlveiidol, kelle enamik luuletusi tal ka peas on.