Mis pidi tuleb söögiriistad nõudepesumasinasse panna?

Seadmeeksperdi Jessica Petrino sõnul on siiski kõige hügieenilisem variant panna söögiriistad masinasse nii, et need on suunatud alla. Petrino manitseb, et söögiriistade hoidikut ei tasu täis toppida. Oluline on jätta nugade-kahvlite vahele piisavalt ruumi, et vesi nende vahel liikuda saaks ja mustuse minema pühkida.