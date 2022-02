GALERII ⟩ Eesti Meremuuseumi sõsar Paks Margareeta valiti aasta turismiobjektiks!

«Lisandunud tiitel näitab, kui suur töö on tehtud ja kui oluline on alustatut jätkata. See innustab meie meeskonda, pakkumaks ikka üha uudsemaid lahendusi ja põnevamaid elamusi ekspositsioonis. Neid on oodata ka veel tänavu,» sõnas tänutundega Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen.

«Paksu Margareeta uuendatud ekspositsioon on tõeliselt võimas, põnev, interaktiivne ning sobib erinevatele vanusegruppidele. Mullu jõudis see Euroopa muuseumiakadeemia Luigi Micheletti auhinna kategoorias kolme parema sekka. See on väga suur tunnustus, sest äramärkimise nimel võistlevad kümned muuseumid üle kogu Euroopa. Lisaks on Meremuuseum olnud nõutud hitt muuseumikülastajate hulgas,» tõi esile liidu peasekretär Merike Hallik.