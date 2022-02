Heidi Hanso uuest nutikast ostust: olen südamest hoitud, et maja tookord maha ei põlenud

33aastane Siim elab üksinda Tallinnas ning on terve elu kasutanud ohutusmeetmena tavalist suitsuandurit. «Olen küll kuulnud ka nutikatest anduritest, kuid seni ei ole süvenenud, kuidas need toimivad,» sõnas Siim. Ta tunnistas, et ei ole tegelikult isegi mõelnud, mis saab siis, kui tulekahju peaks tekkima hetkel, kui kedagi kodus ei ole.

Sotsiaalmeedias jagas enda lugu Heidi Hanso, kes varem tavalist andurit kasutas. «Kes on viimase nelja aasta jooksul Pajuväravale sattunud, on ehk õues köögi akna all märganud musta meenutust tulekahjust, mis sai alguse tänu suures vihmas niiskust saanud vanale alumiiniumjuhtmele ja tõenäoliselt kustus sama vihmaga.»

«Kuumus oli nõnda suur, et mõrandas aknaklaasi ja söestumise jäljed voodrilaual on sügavad. Olen südamest hoitud, et maja tookord, kui mina ise välismaal olin ja maja tühi oli, maani maha ei põlenud. Majavaim oli õnneks kodus ja kustutas, muud põhjendust ma pole suutnud välja mõelda,» kirjeldas Hanso.

Hanso soovitab südamest oma kodu turvalisusele mõelda, ükskõik, mis maailmas toimub. Pildil on vingugaasiandur. FOTO: AS G4S Eesti

Hanso on sügistalvisel ajal palju kodust ära ja alati ei ole võtta majahoidjaid, kes kodul silma peal hoiaks. Kui talu küte on ahi ja puupliit, siis polegi vahet, kas keegi on kodus või mitte, tuleõnnetused on aktuaalne risk alati.