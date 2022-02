Õite kinkimine on reeglina meeste töö, mida tehakse naiste rõõmuks. Põhjuseid, miks lilli kingitakse on ilmselgelt mustmiljon. Kuid ühiskondlikud normid on pidevas muutuses ja meestele õite kinkimine on üha tavalisem. Ehk on just see valentinipäev õige hetk, et meessoole üks kaunis lillekimp kinkida.