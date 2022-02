ANALÜÜTIK ⟩ Eestit ohustab hetkel sotsiaalselt ja majanduslikult kolm kriisi

Tervishoiukriisi mõju on kinnisvaraturule olnud üldplaanis üsna leebe negatiivse mõjuga, kuid energiakriisi mõjud on alles selgemalt avaldumas ning julgeolukriis on neist kolmest paraku tõenäoliselt kõige vähem etteaimatavate võimalike muutustega. Energiakriisi taustal võis jaanuaris täheldada eeskätt elektriotseküttega korterite osas üüripakkumishindade langetamist, kuid üldplaanis ei saaks väita, et üüriturul tervikuna oleks Tallinna või Tartu näitel midagi jaanuaris kuigi negatiivset juhtunud.

Üüripakkumiste arv on viimastel kuudel suurenenud, kuid seda suuresti hooajaliste tegurite ja uute korterite pakkumisse lisandumise läbi (üüriinvesteeringute osakaal ostu-müügitehingutes on suurenenud), mis on tõstnud samaaegselt ka keskmist statistilist üürihinda. Kuna möödunud aastal broneeriti Tallinnas ligi neli tuhat uut korterit, millest konservatiivselt vähemalt 15 protsenti on soetatud üüriinvesteeringute eesmärgil, võib tänavu eeskätt aasta II pooles oodata tõenäoliselt olenemata Tallinna elanike arvu taaskordsest kasvust kui ka tööturu paranemisest üüripakkumiste arvu edasist kasvu.

Kuigi Tallinna elanike arv näitas 2021. aasta II pooles vahepeal mõningast vähest suurenemist, oli tegemist siiski pelgalt ajutise nähtusega. 2022. aasta veebruari alguses elas Tallinnas 413 inimest vähem kui veel aasta alguses. Selle taga ei ole aga viimastel kuudel olnud enam mitte niivõrd nooremapoolse elanikkonna lahkumine koroonapandeemiast tingitud tööturu negatiivsete muutuste tõttu nagu 2020. aasta II ja 2021. aasta I pooles, vaid pigem on tegemist olnud Tallinna valglinnastumisega seotud trendidega. Eesti elanikkond on tänasel hetkel jagunenud koroonaviiruse vaktsineerimise osas sisuliselt kolme absoluutnumbrites sarnasesse gruppi, kus vaktsineerimata, 2 süstiga vaktsineeritud kui ka 3 süstiga vaktsineeritud isikuid on üsna sarnasel hulgal. Koroonapiirangute laialdase leevenemise ootustes võiks oodata ligi 475 000 vaktsineerimata isiku poolt mõningast taaskordset tuge teenindussektori toimimisele, mis 2022. aasta II pooles võiks mõjuda positiivselt nii tööhõivele, tööpuudusele, palgakasvule kui ka ettevõtete käibenäitajatele, mis mõningase viitajaga peaks kaudselt avaldama positiivset mõju ka kinnisvaraturule.