Naine põrutab: WC-paber on jäle!

Keskkonnateadlik Channon räägib, et lõpetas tualetipaberi ostmise, kuna tegemist on ühekordselt kasutava tootega ja tema koju sellistel asjadel kohta ei ole. Teise põhjusena tõi ta välja asjaolu, et ühekordne paber ei puhasta korralikult. Tema kodus on bidee ja enda puhastamiseks kasutab Channoni pere taaskasutatavaid riidelappe. Ta lisab, et peale riidetüki kasutamist, viskab ta selle mustapesukorvi, koos teiste asjadega.