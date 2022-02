Vähe sellest, et ülemaailmsed kohviubade varud on kahe aastakümne madalaimad, selgub nüüd, et isegi ühekordsed joogitopsid hakkavad otsa saama. Juba nüüd seistakse USA-s silmitsi kohvitopside puudusega, mis on eriti tõsiselt mõjutanud eestlastelegi tuttavad kohviketti Starbucksi.