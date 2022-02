Valmis uus kaardirakendus avalike veekogude hoonestuslubadele

Hoonestusluba on tähtajaline õigus koormata avaliku veekogu piiritletud osa selle põhjaga püsivalt ühendatud ehitisega, mis ei ole püsivalt ühendatud kaldaga. Hoonestuslubasid väljastab TTJA ning see on aluseks ehitusloa taotlemiseks ning hoonestusluba saab taotleda kuni 50 aastaks. Näiteks väljastatakse hoonestusload meretuuleparkidele, kalasumpadele, erinevatele vees asuvatele trassidele ja torujuhtmetele ning hoonestusloa omaja on kohustatud iga-aastaselt tasuma riigile kui avaliku veekogu omanikule hoonestustasu.