Veekogude hoonestuslubade kaardirakendus näitab meretuuleparkide infot

Merre rajatavatest hoonestusloaga ehitistest on kõige suuremat tähelepanu pälvinud avameretuulepargid, mida on eelkõige Eesti lääneranniku ja saarte lähedusse kavandatud rohkem kui Eesti enda energiatarbiseks vaja oleks. Seni pole ükski avameretuulepargi rajamiseks taotletud hoonestuslubade menetlustest siiski lõpuni jõudnud ning ühtki avameretuuleparki Eestis tänase seisuga ei ole. Avamerele kavandatud rajatiste kohta saab infot ka mereala planeeringu kaardirakenduse kaudu .

Hoonestusluba on tähtajaline õigus koormata avaliku veekogu piiritletud osa selle põhjaga püsivalt ühendatud ehitisega, mis ei ole püsivalt ühendatud kaldaga. Hoonestuslubasid väljastab TTJA ning see on aluseks ehitusloa taotlemiseks ning hoonestusluba saab taotleda kuni 50 aastaks. Näiteks väljastatakse hoonestusload meretuuleparkidele, kalasumpadele, erinevatele vees asuvatele trassidele ja torujuhtmetele ning hoonestusloa omaja on kohustatud iga-aastaselt tasuma riigile kui avaliku veekogu omanikule hoonestustasu.