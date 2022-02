KULTUURIELAMUS ⟩ Kumu dokfilmi peategelaseks on maailma pikim maja

Ühed imetlevad seda modernistlikkuse, ratsionalistlikkuse ja monumentaalsuse pärast. Teised vihkavad, sest see on seotud sünge minevikuga.

Film avab Prora ajaloolisi, arhitektuurilisi ja psühholoogilisi kihistusi, viitab seostele Mussolini ajastu ja New Yorgi pilvelõhkujatega. See on lugu suurtest ideedest, mis kujundasid 20. sajandi Euroopa saatust – hoonest, mis on üle elanud natsismi, sotsialismi ja elab ilmselt üle ka kapitalismi.