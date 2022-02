Soomes lagunevad veetorud sõelapõhjaks jahmatava kiirusega, kuid keegi ei tea miks

Probleem on YLE andmetel üleriiklik, kuid täpne statistiline info puudub. Olukorrast on teadlik ka veevärgi liit, kuid ka nemad ei oska täpse statistikaga lagedale tulla.

Korrosioon söövitab torudesse nööpnõelapea suurused augud, millest võib vesi välja voolata. Kuna augud on väikesed, ei pruugi kadu veetarbimises kajastuda, siiski võib see vaikselt hoonetesse imbuda ja paksu pahandust teha.

Punktkorrosiooni põhjustatud lekkimine, võib maja- ja korteriomanikele kalliks maksma minna. YLE sõnul võivad kindlustusseltsid keelduda korduvate lekete hüvitamisest, isegi kui elamised on veelekete vastu kindlustatud. Samuti ei pruugi arendajatele kümneaastane garantiivastutus kehtida, kui ei ole võimalik tõestada, et korrosioon on seotud ehituses tehtud vigadega.